Путин назначил на пост замглавы МЧС Антона Герасимова — сына бывшего главы центра информационной безопасности ФСБ
Президент России Владимир Путина назначил Антона Герасимова на должность заместителя главы МЧС. Указ об этом опубликован на портале правовой информации. За какую сферу Герасимов будет отвечать в министерстве, в документе не говорится.
О том, что Герасимова рассматривают в качестве кандидата на должность заместителя главы МЧС, ответственного за цифровую трансформацию, РБК сообщал в октябре 2022 года.
По данным издания, Герасимов — сын бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова, который ушел на пенсию в 2017 году.
До 2015 года Герасимов-младший работал заместителем заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ имени Баумана и был соучредителем компании «Линтехно», которая разрабатывала средства защиты информации. После этого его назначили заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
В последнее время, писал РБК, Герасимов был генеральным директором компании «Айкумен — информационные бизнес-системы», которая входит в группу компаний «Ростелеком». Фирма занимается разработкой технологий по сбору, хранению и обработке информации.
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