Президент России Владимир Путина назначил Антона Герасимова на должность заместителя главы МЧС. Указ об этом опубликован на портале правовой информации. За какую сферу Герасимов будет отвечать в министерстве, в документе не говорится.

О том, что Герасимова рассматривают в качестве кандидата на должность заместителя главы МЧС, ответственного за цифровую трансформацию, РБК сообщал в октябре 2022 года.

По данным издания, Герасимов — сын бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова, который ушел на пенсию в 2017 году.

До 2015 года Герасимов-младший работал заместителем заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ имени Баумана и был соучредителем компании «Линтехно», которая разрабатывала средства защиты информации. После этого его назначили заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

В последнее время, писал РБК, Герасимов был генеральным директором компании «Айкумен — информационные бизнес-системы», которая входит в группу компаний «Ростелеком». Фирма занимается разработкой технологий по сбору, хранению и обработке информации.

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С мая 2022 года пост главы МЧС России занимает бывший сотрудник , ФСБ и Росгвардии Александр Куренков.