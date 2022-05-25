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Президент России Владимира Путин подписал указ о назначении главой МЧС генерал-майора Александра Куренкова. Документ опубликован на сайте Кремля.

Как сообщал депутат Александр Хинштейн, Куренков до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии, он проходил службу в ФСБ и в ФСО.

Российские информагентства сообщали, что назначить Куренкова на пост главы МЧС предложил Путин. 25 мая Совет Федерации РФ поддержал его кандидатуру.

Путин также уволил замглавы МЧС России Андрея Гуровича, с сентября 2021 года занимавшего пост исполняющего обязанности главы ведомства. По словам источника РБК, в блоке МЧС, который Гурович, прошла проверка ФСБ.

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Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время учений под Норильском, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника. Зиничеву посмертно было присвоено звание Героя России за героизм, мужество и отвагу.

Биография Зиничева

Секретный губернатор. Секретный министр «Медуза» рассказывает биографию Евгения Зиничева, который всю жизнь пытался избежать публичности, но вынужден был находиться у всех на виду

Биография Зиничева

Секретный губернатор. Секретный министр «Медуза» рассказывает биографию Евгения Зиничева, который всю жизнь пытался избежать публичности, но вынужден был находиться у всех на виду

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