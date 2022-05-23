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Президент РФ Владимир Путин направил в Совет Федерации представление об утверждении новым главой МЧС Андрея Куренкова. Об этом сообщают источники РИА Новости и ТАСС.

Его кандидатура будет рассмотрена 25 мая.

По сведениям собеседника ТАСС, Куренков является выходцем из спецслужб, он служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время учений под Норильском, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника, который стоял вместе с министром «на краю выступа». Зиничеву посмертно было присвоено звание Героя России за героизм, мужество и отвагу. Исполняющим обязанности главы МЧС с тех пор был его первый заместитель Александр Чуприян.

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