Путин предложил назначить главой МЧС Андрея Куренкова — бывшего сотрудника ФСО и Росгвардии
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Президент РФ Владимир Путин направил в Совет Федерации представление об утверждении новым главой МЧС Андрея Куренкова. Об этом сообщают источники РИА Новости и ТАСС.
Его кандидатура будет рассмотрена 25 мая.
По сведениям собеседника ТАСС, Куренков является выходцем из спецслужб, он служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время учений под Норильском, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника, который стоял вместе с министром «на краю выступа». Зиничеву посмертно было присвоено звание Героя России за героизм, мужество и отвагу. Исполняющим обязанности главы МЧС с тех пор был его первый заместитель Александр Чуприян.