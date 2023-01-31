OnlyFans перестал открываться в России

Онлайн-сервис , популярный среди секс-работников и производителей эротического контента, перестал открываться у пользователей из России. Внимание на это обратили российские телеграм-каналы и СМИ.

При попытке открыть сайт с российского IP-адреса появляется сообщение об ошибке 403, что свидетельствует о том, что доступ к сайту запрещен. В других странах сайт OnlyFans продолжает открываться.

Представители OnlyFans пока это не комментировали.

В конце февраля 2022 года, вскоре после российского вторжения в Украину, администрация сервиса OnlyFans заморозила выплаты моделям из России и Беларуси, а также запретила пользователям из этих стран подписываться на новых моделей, продлевать подписку и смотреть платный контент.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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