Минобороны РФ предложило ограничить число банков для выплат военным
Министерство обороны РФ разработало законопроект, ограничивающий число банков, через которые российские военные могут получать выплаты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
По его данным, законопроект с соответствующими поправками в закон «Об обороне» одобрили на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.
Минобороны предложило, чтобы денежное довольствие, зарплату и иные выплаты перечисляли только полевые учреждения Центробанка РФ, а также банки, определенные правительством.
Сейчас деньги российским военным переводят 77 банков. Авторы законопроекта считают, что ограничение числа банков снизит риск того, что информация о дислокации войск и персональные данные военных попадут к третьим лицам.
В Минобороны, правительстве и ЦБ РФ это не комментировали.