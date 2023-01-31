Активиста, написавшего заявление на Путина, приговорили к трем годам колонии по делу о повторной «дискредитации» армии

Ивановский районный суд Амурской области приговорил к трем годам лишения свободы активиста Владислава Никитенко, признав его виновным в повторной «дискредитации» российской армии и пяти эпизодах неуважения к суду.

Адвокат активиста Роман Боков сообщил телеграм-каналу Sota, что прокурор запрашивал для его подзащитного три года и два месяца колонии.

Основанием для дела против Никитенко послужили десять антивоенных постов, которые он опубликовал в своем фейсбуке в период с апреля по май.

Владислав Никитенко считается первым человеком, на которого завели уголовное дело по статье о повторной «дискредитации» российской армии. Дело было возбуждено весной 2022 года. В мае активиста поместили под домашний арест, а в июле перевели в СИЗО.

Правозащитный проект «Мемориал» признал Никитенко политзаключенным.

После начала полномасштабной войны в Украине Никитенко написал заявления во все региональные управления СК и прокуратуры на Владимира Путина, членов Совета безопасности РФ, а также на военное руководство страны, обвинив их в развязывании агрессивной войны.

Подробнее о Владиславе Никитенко

«Россия — это тюрьма самого паршивого класса» Владислав Никитенко 20 лет пишет жалобы на органы власти. Он обвинил Путина в развязывании войны — и стал обвиняемым в «дискредитации» армии

Подробнее о Владиславе Никитенко

«Россия — это тюрьма самого паршивого класса» Владислав Никитенко 20 лет пишет жалобы на органы власти. Он обвинил Путина в развязывании войны — и стал обвиняемым в «дискредитации» армии