Источники ТАСС и РИА Новости назвали предполагаемые даты послания Путина парламенту. Оно может пройти перед годовщиной войны

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может пройти 20-21 февраля 2023 года. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

«Послание [президента] может состояться 20 либо 21 февраля», — сказал собеседник ТАСС. Другой источник агентства назвал высокой вероятность того, что Путин выступит с посланием в двадцатых числа февраля.

В свою очередь, собеседник РИА Новости отметил, что 24 февраля — в годовщину российского вторжения в Украину — послание не состоится.

Ранее 30 января журналистка Фарида Рустамова сообщила со ссылкой на чиновников, которые участвуют в подготовке послания Путина Федеральному собранию, что работа над текстом послания возобновилась. «Точная дата пока не известна. Один из наших источников мрачно пошутил, что не удивится, если послание состоится 24 февраля», — написала журналистка.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над подготовкой послания Путина парламенту не прекращалась. На вопрос, может ли это мероприятие состояться до 24 февраля, Песков ответил: «По срокам оглашения послания своевременно проинформируем».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В предыдущий раз Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию еще апреле 2021 года. В декабре 2022-го стало известно, что до конца года послание не состоится, его отложили на 2023 год.

Согласно Конституции России, президент должен оглашать послание ежегодно. Впрочем, один раз послание Путина уже переносилось: с конца 2017-го на первую половину 2018 года.

Также в декабре 2022 года Кремль не проводил и большую пресс-конференцию Путина, которая проходила каждый декабрь на протяжении 10 лет.

С чем могли быть связаны перенос послания и отмена пресс-конференции

Все эпизоды Путин отменил в этом году «Прямую линию», большую пресс-конференцию и даже послание. Он что — действительно боится внезапных неудобных вопросов? 00:00 40:01