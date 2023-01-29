Верховный лама Калмыкии покинул пост после того, как его объявили «иноагентом» из-за высказываний против войны в Украине

Почетный представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) решил покинуть пост верховного ламы Калмыкии после того, как Минюст РФ объявил его «иностранным агентом». Об этом говорится в его обращении на сайте Центрального хурула республики.

Верховный лама Калмыкии передал полномочия настоятелю Калмыцкого центрального буддийского монастыря «Геден Шеддуп Чой Корлинг» геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору Йонтену Лодою (Сергею Киришову).

«Народу Калмыкии и всем последователям буддизма в эти трудные времена я желаю сохранять мужество, стойкость и приверженность идеалам сострадания, любви и ненасилия, на которых зиждется исповедуемое нами Учение Будды», — говорится в заявлении.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Минюст России объявил официального представителя Далай-ламы XIV в России «иностранным агентом» 27 января. Свое решение ведомство объяснило тем, что Эрдни Омбадыков «высказывался против специальной военной операции на Украине и открыто выступал в поддержку Украины», имеет гражданство США и живет за пределами России.

Осенью 2022 года Омбадыков уехал из России в Монголию по политическим причинам. В октябре в эфире ютьюб-канала «Алхимия души» верховный лама Калмыкии выступил против российского вторжения в Украину, назвав войну «большим страданием» и поддержав украинскую сторону. В частности, он сказал: «Украинская сторона, конечно, действительно права — она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права и эта война нужна».

О российских законах об «иноагентах»

10 лет Путин оправдывает законы об «иноагентах» — ссылаясь на «американский опыт» и постоянно обещая их «улучшить» С каждым годом их все активнее используют, чтобы преследовать, унижать и расчеловечивать. Цепочка событий

О российских законах об «иноагентах»

10 лет Путин оправдывает законы об «иноагентах» — ссылаясь на «американский опыт» и постоянно обещая их «улучшить» С каждым годом их все активнее используют, чтобы преследовать, унижать и расчеловечивать. Цепочка событий