В Иране произошел взрыв на военном заводе. Минобороны страны заявило о «неудачной атаке» беспилотников

В иранском городе Исфахан произошел взрыв на одном из заводов министерства обороны страны, сообщили местные СМИ. Военное ведомство Ирана заявило о «неудачной атаке» беспилотников на один из своих производственных комплексов.

Iran International со ссылкой на очевидцев пишет, что серия взрывов и пожар произошли в ночь на 29 января на предприятии по производству боеприпасов. Издание опубликовало видео одного из взрывов.

Согласно заявлению Минобороны Ирана, мини-дроны атаковали один из центров ведомства. Один беспилотник был сбит средствами ПВО, два других «попали в оборонительные ловушки и взорвались».

В результате атаки никто не пострадал, крыша одного из цехов была повреждена, утверждает ведомство. При этом в заявлении не уточняется, кого Иран считает виновным в нападении на предприятие.

Iran International со ссылкой на сообщения в соцсетях пишет о взрывах и пожарах в городах Карадж, Тебриз, Дезфул и Хамадан. Кроме того, пожар произошел на предприятии по переработке моторного масла в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан. Связаны ли эти события между собой, неизвестно.

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По данным Британского института оборонных исследований (RUSI), вблизи Исфахана находится иранское предприятие Shahed Aviation Industries, связанное с производством дронов-камикадзе Shahed 131/136. Такие беспилотники Россия использует в Украине.