Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей». Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто для «откровенного разговора» после высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в фейсбуке сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Будапешт идет на намеренное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами», — заявил Николенко.

26 января Виктор Орбан на встрече с журналистами высказался о российском вторжении в Украину, сообщило издание The American Conservative, представитель которого присутствовал на встрече. Премьер-министр Венгрии заявил, что президент РФ Владимир Путин не может позволить себе проиграть войну, поскольку в 2024 году будет участвовать в президентских выборах.

Орбан считает, что Россия также не может позволить НАТО «установить свое присутствие» в Украине, поэтому цель Путина — превратить страну в «неуправляемые руины», чтобы Запад на мог представить ее как свой «приз». «Сейчас это Афганистан. Ничейная земля», — цитирует Орбана журналист The American Conservative.

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Венгрия — одна из немногих стран Евросоюза, которая не присоединилась к поставкам оружия в Украину. Венгрия неоднократно предлагала исключить некоторых россиян из санкционных списков Евросоюза. В конце 2022 года Венгрия около месяца блокировала программу европейской помощи Украине на 18 миллиардов евро, но в итоге согласилась на предложения ЕС.

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