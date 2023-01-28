РБК: переводы из России в Казахстан, Грузию и Армению в 2022 году выросли на 300-600%

Денежные переводы физических лиц из России в соседние страны в 2022 году выросли в несколько раз, следует из статистики переводов в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Кыргызстан, которую изучили журналисты РБК. Издание отметило, что статистика учитывает переводы через банки и системы «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact.

Согласно данным центральных банков указанных стран:

из России в Казахстан за год только через системы денежных переводов отправили около 775 миллионов долларов, что на 579% больше, чем в 2021 году. Это рекорд как минимум с 2014 года, когда в Казахстане начали вести такую статистику.

в Грузию только через системы денежных переводов за год перечислили два миллиарда долларов, что на 403% больше, чем в 2021 году. Это рекордный объем минимум с 2012 года.

в Узбекистан за год перевели 14,5 миллиарда долларов, что на 160% больше, чем годом ранее.

в Армению по итогам 11 месяцев 2022 года перевели 3,1 миллиарда долларов, что на 306% больше, чем в январе-ноябре 2021 года. Это рекордный показатель с 2004 года, когда ведется такая статистика.

в Кыргызстан за 11 месяцев 2022 года перевели 2,6 миллиарда долларов, что на 6% больше, чем в январе-ноябре 2021 года. Это рекорд с 2005 года — начала ведения такой статистики.

Эксперты, опрошенные РБК, связали рост денежных переводов с тем, что весной и осенью 2022 года часть россиян уехала в соседние страны на фоне войны и объявленной мобилизации. Также на это могла повлиять покупка за рубежом товаров, недоступных в России из-за санкций.

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