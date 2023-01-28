Минобороны РФ заявило, что Украина ударила из HIMARS по больнице в Новоайдаре. Погибли 14 человек

Министерство обороны РФ утверждает, что украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS районную больницу в аннексированном поселке Новоайдар Луганской области Украины.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в больнице медпомощь получали военнослужащие и местные жители, а работали гражданские и военные медработники.

Российская сторона из-за удара по больнице обвинила Украину в совершении военного преступления. «Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима», — заявили в Минобороны РФ.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщение Минобороны РФ официально пока не комментировали. Незадолго до заявления российской стороны глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай опубликовал в телеграм-канале фотографию из Новоайдара и написал, что «что-то не так с больницей, где рашистов лечили». По словам Гайдая, погибли десятки человек.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Хроника войны

Война Триста тридцать девятый день

Хроника войны

Война Триста тридцать девятый день