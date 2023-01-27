Теракт рядом с синагогой в Иерусалиме: семь человек убиты, не менее 10 ранены

В Иерусалиме рядом с синагогой открыли стрельбу, в результате убиты семь человек, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным Ynetnews, погибли семь человек, ранения получили 12.

The Jerusalem Post пишет, что нападавший начал стрелять в людей, когда они выходили из синагоги. Он был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться с места преступления. О его личности пока ничего не сообщается.

Нападение произошло в еврейском районе Восточного Иерусалима. Израильские СМИ называют произошедшее терактом.

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