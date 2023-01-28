В Иерусалиме дважды за сутки произошла стрельба. По данным полиции, 21-летний палестинец убил на выходе из синагоги семь человек, а 13-летний подросток ранил двух прохожих

Полиция Израиля на месте массового убийства в Иерусалиме. 28 января 2023 года Saeed Qaq / SOPA Images / ZUMA Press Wire

По последним данным, семь человек погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы возле синагоги в Иерусалиме, сообщает The Jerusalem Post. Теракт произошел в еврейском районе восточного Иерусалима вечером 27 января вскоре после 20:00. Нападавший открыл стрельбу по прохожим на улице и людям, которые выходили из синагоги «Атерет Авраам» после пятничной молитвы, пишет Haaretz. Затем стрелок скрылся на автомобиле.

Полиция сообщила, что спустя пять минут после стрельбы полицейские убили подозреваемого в ходе возникшей перестрелки. Нападавший опознан как 21-летний Хейри Алкам из восточного Иерусалима, полиции не известно о его возможных связях с террористами.

По данным СМИ, на месте происшествия погибли четверо мужчин в возрасте от 20 до 60 лет и одна 60-летняя женщина. Еще пять человек госпитализировали, двое из них — 30-летний мужчина и 70-летняя женщина — скончались в больницах. Среди пострадавших — 15-летний мальчик, 24-летний мужчина и 60-летняя женщина, которые находятся в состоянии средней тяжести.

Спасатели и сотрудники сил безопасности на месте массового убийства в Иерусалиме. 27 января 2023 года Ahmad Gharabli / AFP / Scanpix / LETA

После теракта возле синагоги полиция задержала 42 человека. Через несколько часов после нападения полиция окружила дом подозреваемого в арабском районе восточного Иерусалима и, в частности, задержала его родителей. После массового убийства армия обороны Израиля объявила, что усилит свое подразделение на Западном берегу реки Иордан и подготовится к различным сценариям эскалации в регионе.

Теракт в Иерусалиме стал самым массовым убийством, совершенным палестинцем в Иерусалиме за последние 15 лет, указывает Haaretz. Об этом же заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. «Это была одна из самых страшных атак за последние годы», — заявил Нетаниягу, выступая в штаб-квартире полиции Иерусалима через несколько часов после нападения. «Я призываю граждан не брать закон в свои руки, для этого у нас есть армия и полиция», — добавил премьер-министр.

Представитель ХАМАСа Хазем Кассем заявил агентству Reuters, что массовое убийство у синагоги стало ответом на израильский рейд в городе Дженин, в результате которого израильские военные убили девять палестинцев. При этом представитель движения не подтвердил, что ХАМАС причастен к стрельбе в восточном Иерусалиме.

После нападения президент США Джо Байден поговорил с Нетаниягу по телефону и предложил «все необходимые средства поддержки правительству и народу Израиля», сообщил Белый дом.

На следующий день после теракта, 28 января, в Иерусалиме произошло новое нападение. По версии полиции, 13-летний подросток из восточного Иерусалима ранил из пистолета двух человек на улице в районе археологических раскопок «Город Давида», сообщает Maariv. Пострадали мужчины 20 и 59 лет. Нападавшего ранили полицейские, он задержан.

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