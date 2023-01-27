Бывшего схиигумена Сергия приговорили к семи годам колонии по делу о возбуждении ненависти

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к семи годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Интерфакс».

Суд вынес такое решение по совокупности с наказанием по приговору, который Романову вынес Измайловский суд в ноябре 2021 года. Тогда бывшего схиигумена признали виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к самоубийствам. Ему назначили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

Второго фигуранта дела, соратника Романова — Всеволода Могучева — Бабушкинский суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. Поводом для стали ролики с высказываниями Романова, «возбуждающими ненависть в отношении иудеев и католиков», отмечает ТАСС.

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Николай Романов — один из наиболее известных священников Урала. Весной 2020 года его запретили в служении из-за радикальных взглядов на пандемию коронавируса. После этого он захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь и продолжил проводить там богослужения. В октябре того же года его отлучили от церкви. В декабре монастырь взяли штурмом и задержали бывшего схиигумена.

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История бывшего схиигумена Сергия

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