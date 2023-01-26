Минобороны Великобритании: в Беларуси завершена подготовка мобилизованных для Таманской дивизии. Но их боеспособность сомнительна

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Британское министерство в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что Россия, вероятно, завершила подготовку мобилизованных для 2-й гвардейской мотострелковой дивизии. Обучение проходило на территории Беларуси. Мобилизованные уже отправлены обратно в Россию, но, скорее всего, в ближайшее время будет переброшены в Украину.

2-я гвардейская мотострелковая Таманская дивизия является частью 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Она, пишут авторы обзора, понесла большие потери в начале войны.

Сейчас Таманская дивизия в основном состоит из мобилизованных, которым, по данным британских военных, выдали старое снаряжение, взятое со склада. Боевая эффективность этого подразделения, считают авторы обзора, скорее всего, будет ограничена, несмотря на несколько недель обучения.

В Минобороны Великобритании предполагают, что Россия и дальше будет обучать мобилизованных в Беларуси, используя эту модель для восстановления и подготовки своих подразделений, действующих в Украине.

Ранее разные источники сообщали, что российских мобилизованных обучают на полигонах в Беларуси, привлекая к этому, в том числе, и белорусских инструкторов. Полигон, где обучают российских военных, в частности, посещал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

После объявленной в России в сентябре мобилизации неоднократно появлялись сообщения о том, что призванных на войну отправляют в зону боевых действий без подготовки, надлежащей экипировки и вооружения.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин объявил, что из 300 тысяч человек, призванных на военную службу в рамках мобилизации, 150 тысяч находятся в Украине и 77 тысяч — непосредственно в боевых подразделениях, а остальные — «на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции». Еще 150 тысяч, по словам Путина, продолжают обучение на полигонах.

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