Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Американский банк Morgan Stanley начал штрафовать своих сотрудников за ведение рабочей переписки в WhatsApp и других мессенджерах. Об этом сообщает газета The Financial Times.

По данным издания, размер штрафов рассчитывается по системе баллов, учитывающей такие факторы, как количество отправленных сообщений, стаж сотрудника и наличие предупреждений об использовании мессенджеров. Самые крупные штрафы составили более одного миллиона долларов.

Согласно FT, банк вычтет назначенные штрафы либо из предыдущих бонусов, либо из будущих выплат. В Morgan Stanley ситуацию комментировать отказались.

Американские регуляторы требуют от банков обеспечивать надлежащее хранение сообщений сотрудников. Поэтому многие фирмы, в частности, запрещают своим сотрудникам использовать в рабочих целях личные аккаунты в мессенджерах.

В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами оштрафовали Morgan Stanley на 200 миллионов долларов за то, что сотрудники банка использовали личные устройства в служебных целях. Подобные штрафы тогда получили не менее 16 американских финансовых учреждений. Общая сумма штрафов составила чуть менее двух миллиардов долларов.