Зеленский подписал закон об усилении ответственности военнослужащих. Документ критиковали правозащитники

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие ответственность военнослужащих в условиях военного положения или боевой обстановке.

Как сообщается на сайте Верховной рады, документ, принятый депутатами 13 января, возвращен с подписью президента. Ранее за принятие поправок высказывался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Согласно поправкам, суды больше не смогут давать уменьшенные или условные сроки военным, осужденным за неповиновение командиру, неисполнение приказа, угрозы или насилие в отношении командира, дезертирство, самовольное оставление воинской части и поля боя. Кроме того, вырастут сроки наказаний за административные правонарушения, например, распитие военными алкогольных напитков.

Законопроект еще до его принятия раскритиковали правозащитники, считая, что он значительно ограничивает фундаментальные права военных на судебную защиту. Петиция против поправок за сутки набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.

«Теперь судьи не будут учитывать все обстоятельства дела, когда выносят приговор по делам о военных преступлениях. Теперь судебная практика будет единодушна — всем военным реальные и большие сроки. И тем, кто самовольно оставил место службы, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения, и тем, кто по состоянию здоровья действительно не смог вовремя прибыть на службу», — заявила аналитик правозащитного движения ЧЕСНО Виктория Олейник (цитата по «Украинской правде»).