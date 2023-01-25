The New York Times: Валерий Залужный получил в наследство миллион долларов и пожертвовал их ВСУ

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил миллион долларов в наследство от американца украинского происхождения Грегори Степанца, пишет The New York Times со ссылкой на семью Степанец.

В открытом доступе можно найти информацию о смерти жителя США по имени Грегори Степанец в октябре 2022 года.

The New York Times не уточняет, был ли главком ВСУ знаком с американцем или связан с ним кровными узами.

Залужный отдал полученное наследство на нужды украинской армии, добавляет издание, ссылаясь на семью Степанец и пресс-службу ВСУ.

Как сообщает The New York Times, в 2022 году собрал от бизнеса и частных лиц пожертвования на ВСУ на сумму более 500 миллионов долларов; на гуманитарную помощь было пожертвовано около 20 миллионов долларов.

Крупные частные инициативы по сбору денег на поддержку украинской армии — фонд «Вернись живым» и фонд Сергея Притулы — получили в общей сложности более 200 миллионов долларов в виде пожертвований, пишет The New York Times.

Кто такой Валерий Залужный

Главком ВСУ Валерий Залужный на обложке Time. Вот что генерал рассказал журналу о себе и о войне — коротко Он считал начальника российского Генштаба «умнейшим из людей»

Кто такой Валерий Залужный

Главком ВСУ Валерий Залужный на обложке Time. Вот что генерал рассказал журналу о себе и о войне — коротко Он считал начальника российского Генштаба «умнейшим из людей»