The New York Times: США планируют за два года увеличить производство артиллерийских снарядов для Украины на 500%
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Власти США собираются в шесть раз увеличить производство артиллерийских снарядов в течение ближайших двух лет, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на слова высокопоставленного армейского чиновника.
По его данным, Пентагон планирует увеличить производство на 500% — с 14,4 тысячи снарядов до 90 тысяч и более. Газета указывает, что производство обычных боеприпасов доведут «до уровня, невиданного со времен Корейской войны» в 1950-е годы.
Руководство Минобороны США из-за поставок оружия в Украину в сентябре 2022 года решило утроить производственные цели по выпуску артиллерийских снарядов, а в январе 2023-го еще раз удвоило их.
Планы США увеличить производство стали частью «наиболее агрессивной модернизации оборонно-промышленной базы США за последние почти 40 лет», говорится в армейском отчете, который цитирует издание.
В ходе российского вторжения в Украину обе стороны конфликта постоянно применяют артиллерию, но российские запасы истощились и уже в июне 2022 года ВС РФ снизили активность своей артиллерии, писала «Медуза» в обзоре войны по итогам года.
Из-за артиллерийских ударов, указывает The New York Times, российская и украинская сторона, вероятно, понесли наибольшие боевые потери, которые, по оценке властей США, превышают 100 тысяч человек с каждой стороны.
За время войны примерно треть 155-миллиметровых гаубиц, которые США и страны Запада передали Украине, вышли из строя и требуют ремонта, добавляет NYT.