РБК: Decathlon выставил на продажу свой бизнес в России

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Один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров Decathlon решил продать свой российский бизнес, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам трех собеседников издания, Decathlon надеется продать бизнес в России целиком. Еще один источник утверждает, что компания готова отдельно продать свою недвижимость.

В России Decathlon владеет как минимум 135 тысячами квадратных метров коммерческой недвижимости, говорят в консалтинговой компании CORE.XP. Большая часть площадей — это 20 гипермаркетов общей площадью 91 тысяча квадратных метров.

По оценке главы аналитической компании INFOLine Ивана Федякова, бизнес Decathlon в России стоит 13-15 миллиардов рублей. Как указывает РБК, для продажи бизнеса необходимо получить разрешение специальной подкомиссии Минфина РФ, которая требует, чтобы актив продавали со скидкой не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки.

В пресс-службе Decathlon отказались комментировать информацию о продаже бизнеса в России.

Сеть Decathlon приостановила поставки товаров в Россию вскоре после российского вторжения в Украину. В конце июня 2022 года все магазины сети в РФ закрылись. В компании говорили, что приостановили продажи на неопределенный срок.

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После российского вторжения в Украину из России ушли больше тысячи компаний. Некоторые ретейлеры, например, H&M, IKEA и Jysk, полностью свернули бизнес в России. Испанская компания Inditex (Zara, Massimo Dutti, Oysho и другие) закрыла магазины и продала российский бизнес.

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