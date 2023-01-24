В Москве с ресторанов KFC начали снимать вывески. Теперь они будут называться Rosticʼs

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В Москве начали снимать вывески с ресторанов сети KFC. Фотографии этого начали распространяться в соцсетях.

На место вывесок KFC рабочие устанавливают вывески Rosticʼs.

Владелец бренда KFC, американская корпорация Yum! Brands, продал права на франшизу из-за войны в Украине. По условиям сделки покупатель (российская компания Smart Service Ltd., которая была местным партнером Yum! Brands) обязался провести ребрендинг торговых точек и сохранить штат сотрудников.

Всего в России насчитывается около тысячи ресторанов KFC. Из них самой компании принадлежало лишь несколько десятков — остальные управляются по договорам лицензирования или франшизы.

Бренд «Ростикʼс» существовал в России с 1993 года — эта сеть предлагала блюда из жареной курицы, аналогичные KFC. После прихода американской корпорации на российский рынок она выкупила права на этот бренд.

Ранее холдинг Yum! Brands также продал права собственности на все активы франшизы Pizza Hut в России. Американская корпорация объявила, что по завершении сделок по продаже KFC и Pizza Hut полностью свернет деятельность в РФ.