Центр «Насилию.нет» запустил проект с инструкциями и ответами на главные вопросы о насилии
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Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» 24 января 2023 года открыл на своем сайте большой раздел, в котором собрана информация о том, как распознать насилие и как ему противостоять.
Это рекомендации для тех, кто подвергся насилию, кто его применяет и кто в своей работе сталкивается с подвергшимися насилию людьми (педагоги, юристы, журналисты, врачи).
Сейчас проект «ПРО Насилие», по данным центра, включает 32 инструкции, 26 статей и 36 ответов на распространенные вопросы о насилии. Например:
- «Как защитить ребенка от сексуализированного насилия?»
- «Как уйти от агрессора, если нет денег?»
- «Что делать, если вас обвиняют в насилии?»
Еще в нем есть словарь с терминами, касающимися насилия. В центре говорят, что в течение года база знаний дополнится еще четырьмя разделами.