Центр «Насилию.нет» запустил проект с инструкциями и ответами на главные вопросы о насилии

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Центр по работе с проблемой насилия « » 24 января 2023 года открыл на своем сайте большой раздел, в котором собрана информация о том, как распознать насилие и как ему противостоять.

Это рекомендации для тех, кто подвергся насилию, кто его применяет и кто в своей работе сталкивается с подвергшимися насилию людьми (педагоги, юристы, журналисты, врачи).

Сейчас проект «ПРО Насилие», по данным центра, включает 32 инструкции, 26 статей и 36 ответов на распространенные вопросы о насилии. Например:

Еще в нем есть словарь с терминами, касающимися насилия. В центре говорят, что в течение года база знаний дополнится еще четырьмя разделами.

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