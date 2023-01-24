Правительство РФ поручило создать больше 20 исправительных колоний в аннексированных регионах Украины

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Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) поручено создать 24 исправительных колонии в регионах Украины, аннексированных после начала полномасштабной войны. Об этом говорится в распоряжении правительства России, на которое обратила внимание «Парламентская газета».

В самопровозглашенной ДНР планируется создать 12 исправительных колоний, в ЛНР — семь, на территории аннексированной части Херсонской области — три, в аннексированной части Запорожской области — две (и одну колонию-поселение).

Кроме этого, по плану правительства РФ, там также будут созданы три лечебных исправительных учреждения и три исправительных центра.

По данным ФСИН на ноябрь 2022 года, всего на территории России действовали 626 исправительных колоний — то есть, в среднем, примерно по семь колоний на .

В ноябре 2022 года издание команды Алексея Навального «Сирена», ссылаясь на собственные данные и информацию проектов и Gulagu.net, сообщило, при отступлении из Херсонской области Украины российские военные вывезли украинских заключенных в 10 колоний на территории РФ.

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Военная хроника «Медузы»

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