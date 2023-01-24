openDemocracy: правительство Великобритании позволило Евгению Пригожину, попавшему под санкции, обойти эти самые санкции

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Казначейство Великобритании в 2021 году выдало британской юридической фирме Discreet Law специальную лицензию, которая позволила владельцу Евгению Пригожину обойти санкции и подать в суд иск о клевете против основателя проекта Элиота Хиггинса. Об этом сообщает издание openDemocracy, ссылаясь на электронных писем.

Великобритания в 2020 году ввела санкции против Пригожина, чтобы помешать кому-либо вести с ним дела. Но уже в следующем году, пишут авторы расследования, управление по применению финансовых санкций (OFSI) британского казначейства выдало множество лицензий Discreet Law, а также регулярно переписывалось с адвокатами Пригожина.

Санкции не позволяли Пригожину приехать в Лондон, но британские власти разрешили его адвокатам посетить Петербург, чтобы встретиться с российскими юристами основателя ЧВК Вагнера из компании Capital Legal Services. В одном из писем, которое приводит openDemocracy, казначейство, в частности, спросило у британских адвокатов, действительно ли они потратили более 3,6 тысячи фунтов на перелет бизнес-классом до Петербурга и обратно.

Расследование показало, что в сентябре 2021 года Пригожин заплатил адвокатам, переведя деньги из российского Сбербанка в HSBC в Великобритании, но HSBC из-за санкций против бизнесмена отказался перевести платеж в банк NatWest, обслуживающий фирму Discreet Law. К октябрю банк HSBC, отмечают авторы расследования, «убедился в законности платежа» и перечислил деньги.

Дело Пригожина против Хиггинса развалилось вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину — в марте 2022 года адвокаты Discreet Law отказались работать с Пригожиным, а в мае дело прекратили.

Элиот Хиггинс обвинил OSFI британского казначейства в том, что управление «ввязалось в схему, направленную на подрыв тех самых санкций, за регулирование которых оно отвечает».

В правительстве Великобритании отказались комментировать «отдельные случаи». В компании Discreet Law не ответили на вопросы журналистов.

В 2021 году казначейство Великобритании возглавлял Риши Сунак — нынешний премьер-министр Великобритании.

Читайте также

Российские бизнесмены любят судиться в Лондоне. Однако местные юристы больше не хотят с ними работать Пригожин пытался засудить Bellingcat за «клевету», но адвокаты отказались от его дела из-за репутационных рисков

Читайте также

Российские бизнесмены любят судиться в Лондоне. Однако местные юристы больше не хотят с ними работать Пригожин пытался засудить Bellingcat за «клевету», но адвокаты отказались от его дела из-за репутационных рисков