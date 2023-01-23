В Украине вынесли первый приговор за участие в организации «референдума» в Херсонской области

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Суд в Украине приговорил жительницу Херсонской области к пяти годам лишения свободы по статье о коллаборационной деятельности за участие в организации «референдума о присоединении к России». Как сообщает Служба безопасности Украины, это первый такой приговор.

Также подсудимую лишили права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет.

Дело в отношении жительницы поселка Новоалександровка завели на основании материалов, собранных СБУ. По данным ведомства, она была членом избирательной комиссии, созданной на оккупированной в тот момент территории для проведения «референдума».

Подсудимая формировала реестры избирателей, призывала приходить на «участки для голосования» и отдать свой голос за присоединение к РФ, утверждает СБУ.

После освобождения Новоалександровки украинскими военными женщина была задержана в ходе «стабилизационных мероприятий». Обвиняемая сотрудничала со следствием, отмечается в пресс-релизе украинского ведомства.

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23-27 сентября 2022 года Россия провела в частично оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины «референдумы», а затем аннексировала эти территории. В ноябре российские войска покинули часть Херсонской области.

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