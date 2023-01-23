Российские банки заменят Apple Pay и Google Pay платежными стикерами, которые надо будет приклеивать к телефону

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Российские банки планируют вывести на рынок платежные стикеры с , призванные заменить иностранные сервисы бесконтактных платежей, которые стали недоступны для россиян после вторжения в Украину. Об этом пишет РБК.

Согласно сообщениям банков, платежные стикеры будут выглядеть как уменьшенные банковские карты, которые можно будет приклеить к телефону. О соответствующих планах уже заявил ряд российских банков, включая Сбербанк, «Тинькофф» и Альфа-банк.

По данным РБК, Сбербанк планирует запустить массовое тестирование сервиса в начале февраля. В нем примут участие 100 тысяч человек, после чего банк сделает услугу общедоступной для всех своих клиентов.

Альфа-банк уже начал раздачу первых платежных стикеров, следует из сообщения банка в телеграм-канале. В пресс-службе подтвердили, что это не тестирование, а запуск услуги для клиентов.

«Тинькофф» о своих планах запустить соответствующий сервис сообщал в середине декабря. Тогда, согласно пресс-службе банка, платежные стикеры находились на этапе тестирования. Планировалось, что услуга станет доступной для клиентов в январе 2023 года.

После вторжения России в Украину платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении своей работы в России. Из-за этого банковские карты, выпущенные российскими банками, перестали приниматься за границей, а также в иностранных магазинах и кошельках Apple Pay и Google Pay.

Главные события дня

Война Триста тридцать четвертый день

Главные события дня

Война Триста тридцать четвертый день