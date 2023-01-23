Россия понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией. Послу балтийской страны предписано покинуть Москву в двухнедельный срок
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Обновлено. Эстония в ответ на решение МИД РФ предписала российскому послу покинуть страну до 7 февраля.
Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией до временных поверенных в делах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Посол Эстонии до 7 февраля будет обязан покинуть Москву.
Свое решение МИД РФ назвал ответом на недавнее сокращение персонала посольства России в Таллине.
В МИДе также отметили, что Эстония в последние годы «целенаправленно разрушает» отношения с Россией.
«Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — говорится в сообщении ведомства.
Эстония 11 января потребовала вдвое сократить персонал российского посольства в Таллине. Власти балтийской страны объясняли это необходимостью «добиться паритета или эквивалентности в численности должностей» в дипмиссиях стран.
После вторжения РФ в Украину Эстония произвела несколько высылок российских дипломатов. Также по инициативе эстонских властей были закрыты российские дипмиссии в Нарве и Тарту.