Латвия понизит уровень дипломатических отношений с РФ «в знак солидарности с Эстонией»

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Латвия понизит уровень дипломатических отношений с РФ. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Как пояснил министр, на такой шаг власти страны пошли «в связи с продолжающейся жестокой агрессией России против Украины и в знак солидарности с Эстонией».

Изменения вступят в силу с 24 февраля.

МИД РФ утром 23 января объявил, что понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией до уровня временных поверенных в делах. Послу Эстонии было предписано покинуть Москву до 7 февраля. Причиной такого шага Москва назвала недавнее сокращение персонала посольства России в Таллинне и политику эстонских властей, направленную на «целенаправленное разрушение» отношений.