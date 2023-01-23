РБК: Шойгу сменил командующих Южного и Западного военных округов

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Министр обороны Сергей Шойгу назначил новых командующих Южным и Западным военными округами. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с перестановками. Информацию подтвердил собеседник издания, близкий к военному ведомству.

Так, Западный военный округ, которым с середины декабря командовал генерал-полковник Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. В свою очередь Кузовлева перевели командовать Южным военным округом, утверждают источники РБК.

Никифоров с 2020 года занимал пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

Минобороны РФ информацию о новых назначениях пока не комментировало. Согласно информации на сайте ведомства, войсками Южного военного округа командует генерал армии Александр Дворников.

О том, что командовать Западным военным округом вместо Кузовлева будет Никифоров, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало 26 декабря.

«В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучен провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России — человека с орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина», — сообщали в украинской разведке.

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