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Власти города Ишим Тюменской области выделили местному жителю субсидию в размере одной копейки на оплату коммунальных услуг. Копию решения городской администрации заявитель, пожелавший сохранить анонимность, опубликовал в телеграм-канале «Ишим пере Подслушано». Внимание на публикацию обратило издание 7×7.

В ответе администрации говорится, что власти согласны возмещать гражданину по одной копейке в месяц с января по июнь 2023 года, то есть в общей сложности выплатят ему шесть копеек.

Заявитель поблагодарил администрацию за «такую нереальную помощь». По его словам, ежемесячно он платит за коммунальные услуги по десять тысяч рублей.

Тарифы на коммунальные услуги в России в очередной раз повысили 1 декабря 2022 года. В Минэкономразвития утверждали, что предельный уровень индексации тарифов ЖКХ для населения по стране не превысит 9%. Согласно декабрьскому опросу общественного мнения, треть россиян отметила заметный рост цен на услуги ЖКХ.

В январе депутат Госдумы Яна Лантратова предложила правительству РФ разрешить российским семьям направлять материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг.