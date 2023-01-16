Депутат Госдумы предложила тратить материнский капитал на оплату коммунальных услуг

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Депутат Госдумы предложила разрешить семьям направлять материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом она заявила в запросе на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Первой об этом сообщила газета «Известия». Лантратова опубликовала копию запроса в своем телеграме.

Депутат сообщила в обращении, что с 1 декабря 2022 года в России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. «Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом составляет 9%», — отметила Лантратова. По ее мнению, повышение цен ударит по самым уязвимым слоям населения, в том числе по многодетным семьям.

«По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату жилищно-коммунальных платежей около 100 тысяч рублей в год. Поэтому необходимо разрешить расходовать средства материнского капитала на оплату услуг ЖКХ. Это станет хорошей мерой поддержки и освободит семьи на несколько лет от уплаты ежемесячных платежей», — заявила Лантратова в обращении на имя Голиковой.

Депутат попросила вице-премьера РФ сообщить позицию правительства по этому вопросу. В правительстве сказали «Известиям», что обращение «поступило и будет рассмотрено в установленном порядке».

Одновременно с этим, как сообщают РИА Новости, глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила, чтобы материнский капитал разрешили использовать для покупки отечественных автомобилей.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Первоначально выплату могли получить семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. С 1 января 2020 года материнский капитал выдают и при рождении первого ребенка.

С 1 февраля 2023 года размер материнского капитала составит 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч — на второго и последующих детей, если родители не получали выплаты на первого.

Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной части пенсии матери.