В доме Байдена нашли новую порцию секретных документов

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Сотрудники ФБР обнаружили шесть секретных документов в ходе обыска в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката главы государства Боба Бауэра.

Как отмечается, обыск проводился в минувшую пятницу, 20 января, и занял около 13 часов. Изъятые документы относятся к периоду работы Байдена в Сенате и на посту вице-президента США. Сам президент при обыске не присутствовал.

Ранее американские СМИ уже дважды сообщали о найденных секретных документах у Байдена — в его личном кабинете в аналитическом Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне и в гараже его дома в Уилмингтоне. По закону президент должен был передать документы на хранение в Национальный архив.

Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил Роберта Хура спецпрокурором для проведения расследования в связи с обнаружением секретных документов в доме Байдена.

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