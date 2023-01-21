Власти США обвинили двух граждан России и Великобритании в попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга

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Министерство юстиции США объявило о возбуждении дела против россиянина Владислава Осипова и британца Ричарда Мастерса, которых ведомство обвиняет в попытке вывести из-под санкций яхту «Танго», принадлежащую российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Согласно пресс-службе Минюста, бизнесменам вменяют сговор с целью обмана США, нарушение санкционного режима, а также отмывание денег.

По версии следствия, Владислав Осипов, которого ведомство называет сотрудником Вексельберга, разработал сложную схему с подставными компаниями для того, чтобы скрыть принадлежность яхты. В свою очередь Мастерса Минюст называется руководителем компании, «взявшей на себя управление яхтой» после того, как Вексельберг попал под американские санкции.

Кроме того, Мастерс, по данным ведомства, придумал схему использования вымышленного имени яхты «Фанта», тем самым обманув американские финансовые учреждения, которые обработали транзакции на сотни тысяч долларов в пользу «Танго» и Вексельберга.

Согласно пресс-релизу, Мастерса уже задержали правоохранительные органы Испании. В отношении Осипова выписан ордер на арест.

Виктор Вексельберг находится под американскими санкциями с 2018 года. В марте 2022 года из-за войны в Украине власти США и Великобритании ввели против него дополнительные ограничения. 4 апреля в Испании была задержана яхта миллиардера стоимостью 90 миллионов долларов.

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Кто и как составляет санкционные списки? А расследования журналистов и соратников Навального на них влияют? Или все решают власти США? Рассказывает юрист Павел Ивлев — один из авторов «списка Магнитского»

Подробнее о персональных санкциях

Кто и как составляет санкционные списки? А расследования журналистов и соратников Навального на них влияют? Или все решают власти США? Рассказывает юрист Павел Ивлев — один из авторов «списка Магнитского»