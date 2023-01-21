Минобороны объявило об учениях сил ПВО в Московской области
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В Московской области прошли учения сил противовоздушной обороны: расчеты зенитных ракетных систем С-300 учились «отражать воздушные атаки на важные военные, промышленные и административные объекты». Об этом сообщает министерство обороны России.
По данным ведомства, в учениях приняли участие более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Несколькими днями ранее в сети стали появляться фотографии систем ПВО в Москве и Московской области. Агентство Bloomberg пишет, что эти системы были установлены из-за опасений российского руководства, что украинские военные могут нанести удар по Москве с помощью дронов.
В то же время эксперты американского Института изучения войны считают, что российские власти хотят убедить россиян в том, что война в Украине представляет непосредственную угрозу для них самих, чтобы повысить среди населения поддержку вторжения в Украину, а также подготовить россиян к дальнейшей мобилизации.