ISW: Кремль, вероятно, разместил системы ПВО в Москве, чтобы убедить россиян в опасности, которую для них представляет война в Украине

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Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке предположил, что системы ПВО, появившиеся в Москве, могли быть установлены в рамках информационной операции, призванной представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для РФ и подготовить россиян к затяжному конфликту.

Эксперты ISW считают маловероятным, что Кремль может верить в то, что украинские военные будут наносить удары по Москве. Они предполагают, что системы ПВО были установлены как раз ради публикации «провокационных» изображений, чтобы убедить россиян в непосредственной опасности, которую для них представляет война в Украине.

Помимо этого, ISW пишет, что подобные действия могут быть попыткой российских властей провести параллели между войной в Украине и Великой Отечественной войной, то есть изобразить Украину страной, представляющей реальную угрозу для России, по аналогии с той угрозой, которую Германия представляла для Советского Союза в годы войны. Эксперты считают, что таким образом власти рассчитывают увеличить поддержку войны в Украине среди россиян и подготовить их к дальнейшей мобилизации.

В середине января в сети стали появляться фотографии систем ПВО в центре Москвы. В частности, одна из таких систем была установлена на крыше министерства обороны РФ.

Российские власти произошедшее отказываются комментировать: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопросы журналистов к Минобороны, а член комитета по обороне Госдумы Евгений Лебедев назвал опубликованные фото и видео «фейками». Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что развертывание систем ПВО произошло на фоне опасений по поводу возможных ударов ВСУ с помощью беспилотников по целям в Москве.

В начале декабря беспилотники атаковали авиабазу Дягилево в Рязанской области и аэродром Энгельс в Саратовской области. Минобороны РФ обвинило в произошедшем ВСУ. Утром 6 декабря беспилотник атаковал аэродром в Курской области.

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На крышах домов в центре Москвы заметили системы ПВО. На вопрос, что это такое, в Кремле не ответили В Госдуме заявили, что это «фейк». Минобороны ничего не комментирует

Подробнее о ПВО в Москве

На крышах домов в центре Москвы заметили системы ПВО. На вопрос, что это такое, в Кремле не ответили В Госдуме заявили, что это «фейк». Минобороны ничего не комментирует