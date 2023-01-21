Роскомнадзор признал Telegram иностранным сервисом, тем самым запретив интеграцию банковских услуг в мессенджер

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Роскомнадзор решил внести мессенджер Telegram в реестр иностранных сервисов, в которых, согласно закону «Об информации», будет ограничена передача платежной информации. Об этом «Коммерсанту» сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве пояснили, что ограничение, которое начнет действовать с 1 марта 2023 года, подразумевает запрет для ряда российских организаций на использование Telegram для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг».

Как пишет газета, сам запрет обусловлен поправками к закону «Об информации», которые были приняты в 2022 году. Согласно им, сервисам, признанным в России иностранными мессенджерами, будет запрещено подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим «государственное задание», будет запрещено пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

После начала полномасштабной войны в Украине многие российские банки оказались под санкциями. Это, в частности, привело к тому, что кредитные организации лишились возможности размещать свои приложения в магазинах App Store и Google Play.

Зимой несколько российских банков, включая ПСБ, ВТБ и Альфа-банк, анонсировали запуск услуг онлайн-банкинга для физических лиц в своих чат-ботах в Telegram.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов и старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин тогда заявляли, что эти сервисы будут полностью безопасными, поскольку информация, являющаяся банковской тайной, непосредственно через Telegram не будет передаваться, а сами операции будут проходить «внутри защищенной системы банков». При этом для бизнес-клиентов ПСБ ввел систему онлайн-платежей в Telegram еще в 2021 году.

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