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Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке оценило обстановку в зоне боевых действий в Украине. По данным ведомства, в последние дни самые ожесточенные бои шли на трех участках фронта:

На северо-востоке, недалеко от Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки.

В районе Бахмута в Донецкой области российские войска и бойцы , вероятно, восстанавливают силы в городе Соледар, который они захватили на этой неделе.

В Запорожской области обе стороны сосредоточили значительные силы, что сопровождалось артиллерийскими перестрелками, но крупномасштабных наступательных действий стороны избегали.

«В целом конфликт находится в состоянии тупика», считают эксперты. Тем не менее они отмечают, что существует реальная возможность локального продвижения российских войск вокруг Бахмута.

Бахмут продолжает оставаться главной горячей точкой на фронте. Бои за город, в которых с российской стороны значительную роль играют наемники ЧВК Вагнера, ведутся с июля 2022 года. Военные аналитики отмечали, что захват Бахмута имеет для РФ скорее символическое значение, но никак не важен со стратегической точки зрения.

В январе пресс-служба основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина сообщила «о полном освобождении» Соледара - небольшого города в 20 километрах от Бахмута. Позднее эту информацию подтвердило Минобороны РФ и Штаб территориальной обороны аннексированной ДНР. Генштаб ВСУ потерю города до сих пор не подтвердил.

20 января Минобороны РФ объявило о захвате Клещеевки — южного пригорода Бахмута. Тогда же Федеральная служба разведки Германии выразила обеспокоенность по поводу высоких потерь ВСУ в боях за Бахмут. В свою очередь власти США считают, что украинцам не следует зацикливаться на обороне города, а вместо этого использовать появившуюся возможность для подготовки крупного наступления.

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