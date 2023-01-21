Бывший главный экономист МВФ предупредил, что россияне могут столкнуться с «невероятной бедностью» из-за международных санкций

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Международные санкции оказывают значительное влияние на экономику России, из-за чего российские граждане могут в будущем столкнуться с «невероятной бедностью», считает профессор Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия», — цитирует РБК заявление Рогоффа. Профессор также добавил, что, по его мнению, в будущем Россия может стать «гигантским Ираном».

В своем выступлении Рогофф подчеркнул, что введенные против России санкции работают, а заявления российских властей о том, санкционные планы Запада не оправдались, не соответствуют действительности. Отдельно он отметил снизившееся доходы России, которые, по его словам, свидетельствуют о замедлении производства и других секторов экономики.

Профессор также выразил надежду, что международные санкции приведут к смене режима в России. По его словам, санкции имеют кумулятивный эффект, который проявится со временем: «Если долго держать санкции и делать их все сильнее и сильнее, они работают», — сказал он.

Помимо этого, Рогофф заявил, что странам Запада стоит задуматься над продлением санкций даже в случае военной победы Украины.

В первые недели после начала полномасштабной войны в Украине Россия стала мировым лидером по количеству введенных санкций. Первоначально эксперты считали, что российская экономика через несколько месяцев окажется в глубочайшем кризисе, однако этого не произошло. Тем не менее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель летом 2022 года заявил, что введенные санкции уже оказали сильное влияние на экономику России. Отдельно он отметил снижающуюся зависимость европейских стран от российских энергоносителей, добавив, что эффективность санкций станет очевиднее со времен. Позднее подобную мысль высказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что экономике России грозят «десятилетия регрессии».

Подробнее о влиянии санкций на экономику РФ

Почему российская экономика не рухнула в 2022-м — хотя многие эксперты были уверены, что это случится? И что Россию ждет в следующем году?

Подробнее о влиянии санкций на экономику РФ

Почему российская экономика не рухнула в 2022-м — хотя многие эксперты были уверены, что это случится? И что Россию ждет в следующем году?