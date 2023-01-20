Минкультуры устроило дисциплинарные проверки в театрах Москвы

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Министерство культуры РФ организовало проверки исполнения трудовой дисциплины в подведомственных театрах Москвы.

О начале проверок сообщила «Комсомольская правда», связав их с интервью актера Дмитрия Назарова, которого уволили из МХТ имени Чехова, предположительно, из-за антивоенной позиции.

Издание рассказало, что представители Минкульта изучают трудовые табели, листы посещаемости, «кто на рабочем месте, а кто из артистов оформил творческий отпуск и почему этот отпуск длится уже несколько месяцев, а в спектаклях появились вторые составы».

При этом журналисты отметили, что «по чистому совпадению» проверки ведомства прошли после интервью Дмитрия Назарова, в котором он заявил, что после начала войны в московских театрах «стало меньше народу» и «многие уезжают».

В Минкультуры заявили, что такие проверки проводятся «на постоянной основе», а сейчас связаны с отменой удаленного режима работы после снятия коронавирусных ограничений.

«В рамках трудового законодательства сотрудники, переведенные на удаленный режим, должны были вернуться к полноценному присутствию на рабочих местах», — сообщили РБК в пресс-службе министерства.

В середине января стало известно об увольнении из МХТ имени Чехова народного артиста России Дмитрия Назарова и его супруги, заслуженной артистки России Ольги Васильевой. «Московский комсомолец» утверждал, что причиной увольнения стали «публичные высказывания популярного артиста не только относительно СВО, но и его антироссийские настроения». Официально в театре это не комментировали.