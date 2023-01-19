В тульском кафе во время новогоднего обращения Путина поставили песню «Потапа и Насти». Диджея обвинили в «дискредитации» армии

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В Тульской области на диджея составили протокол о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП РФ) после того, как на новогодней вечеринке он поставил песню украинского дуэта «Потап и Настя» во время праздничного обращения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в «дискредитации» обвинили 19-летнего студента колледжа, который работал диджеем на новогодней вечеринке в кафе «Флагман» в Новомосковске.

Поводом для протокола стало видео, записанное на празднике. На запись попал зал кафе, где посетители танцуют под песню «Новый год» группы «Потап и Настя» 2010 года. При этом на стене над одним из столов висит телевизор, где показывают обращение Путина.

После того как ролик распространили в местных пабликах и чатах, им заинтересовалась полиция. Как пишет Baza, на автора видео также составили протокол о «дискредитации» армии за распространение записи.

31 декабря 2022 года Владимир Путин выступил с самым длинным новогодним обращением за все время, что он находится у власти. В этот раз президент РФ, по официальной версии, записал поздравление для россиян в штабе Южного военного округа в окружении военнослужащих.

Вот что он сказал

Путин — в окружении военных — выступил с самым длинным новогодним обращением за все время у власти. Он обвинил Запад во лжи и использовании Украины для раскола России Вот его краткий пересказ

Вот что он сказал

Путин — в окружении военных — выступил с самым длинным новогодним обращением за все время у власти. Он обвинил Запад во лжи и использовании Украины для раскола России Вот его краткий пересказ