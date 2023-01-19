В Сербии потребовали возбудить дело против главы местной разведки из-за вербовки сербов в ЧВК Вагнера

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Активисты подали в прокуратуру Сербии заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении ЧВК Вагнера и тех, кто поддерживает ее деятельность по вербовке граждан Сербии для участия в войне в Украине. Об этом Reuters сообщил белградский адвокат и глава правозащитной группы «Октябрь» Чедомир Стойкович.

В обращении активистов фигурируют посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава сербской разведки BIA Александр Вулин. «У нас есть обоснованные подозрения, что Вулин отдавал приказы, директивы и указания о том, что деятельность группы Вагнера в Сербии не должна быть предотвращена», — заявил адвокат.

Стойкович отметил, что понимает, что посол РФ в Сербии обладает дипломатическим иммунитетом и не может быть привлечен к уголовной ответственности. Но адвокат рассчитывает, что уголовное дело вынудит дипломата уехать из Сербии.

В посольство России в Белграде, а также в сербской разведке BIA это не комментировали.

Ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич потребовал, чтобы в стране прекратили вербовать граждан в ЧВК Вагнера для участия в российском вторжении в Украину. Ранее объявления о вербовке в ЧВК Вагнера показывали на балканской версии российского пропагандистского телеканала RT. Свою обеспокоенность из-за случившегося высказывали власти США.

Гражданам Сербии запрещено участвовать в вооруженных конфликтах за рубежом. По информации сербской службы , в стране осудили более 30 человек, которые воевали на стороне России против Украины.