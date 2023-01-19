Президент Казахстана распустил парламент и назначил досрочные выборы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ о роспуске мажилиса (нижней палаты парламента), а также местных представительных органов.

Соответствующее решение Токаев объяснил «логикой конституционной реформы».

Внеочередные выборы президент Казахстана назначил на 19 марта.

В Казахстане после массовых беспорядков, произошедших в январе 2022 года, была анонсирована серия реформ, направленных на усиление роли парламента и демократизации страны. Соответствующие изменения в конституцию были одобрены на референдуме летом 2022 года; критики властей при этом называли реформы косметическими.

В ноябре 2022 года в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, проведение которых Токаев объяснил необходимостью получить «новый мандат доверия народа» на фоне конституционных изменений. Он набрал 80% голосов.

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