Посольство России в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства

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Российское посольство в Эстонии приостановило прием заявок о выходе из гражданства РФ. Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии в разделе, посвященном консульским вопросам.

С чем связано это решение и на какой срок приостановили прием заявлений, не уточняется.

Согласно действующему законодательству, выход из гражданства РФ лица, проживающего на территории России или за ее пределами, осуществляется на основании добровольного волеизъявления.

После полномасштабного вторжения России в Украину Эстония закрыла российское консульство в Нарве и канцелярию консульского отдела посольства РФ в Тарту. В ответ Россия закрыла генеральное консульство Эстонии в Петербурге и канцелярию эстонского консульства в Пскове.

11 января МИД Эстонии потребовал вдвое сократить персонал российского посольства в Таллине «с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей» в дипмиссиях стран. Таким образом к началу февраля в российском посольстве должны остаться восемь дипломатов и 15 административно-технических сотрудников.

После начала войны в Украине среди граждан РФ, проживающих в Эстонии, в два с половиной раза вырос спрос на эстонское гражданство, сообщало эстонское национальное телерадиовещание (ERR). В МВД страны отмечали, что в 2021 года россияне подали около 290 таких заявлений, а в 2022-м — 726 заявлений.

Эстония не допускает двойного гражданства. Желающие получить гражданство страны должны отказаться от предыдущего.