Британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии. Его ищут уже почти неделю

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65-летний британский актер Джулиан Сэндс, известный по ролям в фильмах «Чернокнижник» и «Покидая Лас-Вегас», пропал без вести во время хайкинга в районе горного хребта Сан-Гейбриел в Южной Калифорнии. Об этом сообщает Variety со ссылкой на местные власти.

Сэндс пропал вечером 13 января. Об этом стало известно, после того как его семья сообщила, что актер ушел на прогулку в район горы Болди (80 километров от Лос-Анджелеса) и не вернулся. Автомобиль Сэндса нашли неподалеку.

В субботу, 14 января, спасателям пришлось приостановить поиски актера из-за погодных условий на тропе и риска схода лавин. Местные власти периодически отправляют в район поиска вертолеты и беспилотники.

Джулиан Сэндс снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Он сыграл главную роль картине Джеймса Айвори «Комната с видом», где также снималась Хелена Бонем Картер. Кроме того, Сэндс известен по работам в фильмах «Тринадцать друзей Оушена», «Поля смерти», «Экспромт», а также в сериалах «24 часа», «Декстер», «Готэм» и другим.