В Липецкой области застрелили рядового, сбежавшего с войны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Обновлено. Военнослужащий Дмитрий Перов убит в Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. Mash и Astra пишут, что рядовой оказал сопротивление при задержании и был застрелен спецназом.

Полиция объявила в розыск 31-летнего рядового Дмитрия Перова, который 13 января сбежал с оружием из зоны «проведения ». Ориентировку на военнослужащего опубликовали «Вести. Воронеж».

В ней сообщается, что рядовой вооружен автоматом с пятью магазинами патронов и гранатами. Поиски ведутся в Воронежской и Липецкой областях.

Как пишет Mash, 17 января Перова видели у его матери в Воронеже, а сейчас он может направляться в село Новоуглянка Усманского района Липецкой области, где находится его дом. В город Усмань прибыла спецрота, которая проводит тщательный досмотр всех автомобилей, утверждает телеграм-канал.

Главные новости дня

Война Триста двадцать девятый день

Главные новости дня

Война Триста двадцать девятый день