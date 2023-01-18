Сбербанк начал работать в Крыму

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Сбербанк начинает работать в Крыму: на полуострове уже появились его банкоматы, а первые офисы банка откроются в крупных городах в течение полугода. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Сбербанка.

«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. В течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Информацию о планах Сбербанка подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что в городе уже подбирают место для офиса банка.

Ситуацию также прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов: «Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы», — написал он в своем телеграм-канале.

До 2014 года Сбербанк работал в Крыму через свою дочернюю структуру, но после аннексии полуострова банк был вынужден свернуть свою деятельность, чтобы избежать санкций.

Вскоре после начала российского вторжения в Украину в 2022 году против Сбербанка и его дочерних структур были введены международные санкции, которые, в частности, предусматривали заморозку зарубежных активов банка.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что российские компании и банки смогут работать в Крыму, поскольку им теперь «нечего бояться».

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