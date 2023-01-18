Россияне за 2022 год купили больше недвижимости в Турции, чем за предыдущие шесть лет, вместе взятые
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Граждане России в 2022 году купили в Турции 16,3 тысячи домов и квартир, пишет РБК со ссылкой на официальные данные турецкой статистики.
Как отмечает издание, это больше чем за предыдущие шесть лет, вместе взятые — с 2016 по 2021 год россияне приобрели 16,2 тысячи объектов жилой недвижимости.
Основной причиной интереса россиян к покупке недвижимости в Турции опрошенные РБК эксперты назвали возможность получения ВНЖ (при стоимости жилья от 50 тысяч долларов) и гражданства этой страны (от 400 тысяч).
По результатам года россияне впервые заняли первое место среди иностранцев по покупке жилья в Турции, на них пришлось 24% таких сделок. В 2021 году этот показатель составлял только 9%. Россияне вышли на первое место среди иностранцев по покупкам недвижимости в республике в апреле и удерживали его в последующие месяцы.
Турция наряду с Арменией, Грузией и Казахстаном стала одним из наиболее популярных направлений эмиграции для граждан РФ после начала войны в Украине.