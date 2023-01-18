Путин объяснил ветеранам Великой Отечественной и жителям блокадного Ленинграда: Россия начала «спецоперацию», чтобы «остановить войну»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала , чтобы прекратить боевые действия, которые шли в Украине с 2014 года. Об этом он заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, прошедшей 18 января в Петербурге. Видео с высказыванием Путина распространило агентство ТАСС.

«По сути, полномасштабные военные действия на Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция — это, как я уже неоднократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают», — заявил Путин.

По словам президента РФ, Россия считает Донбасс своими историческими территориями и «исторически примирилась» с тем, что после распада СССР они перешли Украине. Но российские власти, по его словам, «не могли не отреагировать на то, что начало происходить» в Украине после Евромайдана в 2014 году и смены власти, «когда начали по сути истреблять людей», живущих на этих территориях.

Владимир Путин добавил, что российские власти «терпели» и «пытались договориться», чтобы решить ситуацию мирными средствами, но украинская сторона, по его словам, собиралась перевести конфликт «в острую и горячую фазу». «Ничего нам не оставалось кроме того, что мы делаем сейчас», — заявил Путин.

Власти Украины и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в том, что российские войска участвовали в войне в Донбассе, начавшейся в 2014 году. В декабре 2015 года Владимир Путин заявил, что в Донбассе есть «люди, которые занимаются решением определенных вопросов в военной сфере», но, он утверждал, что это не «регулярные российские войска».

В 2021 году в приговоре суда в Ростове-на-Дону нашли рассказ о том, как в 2019 году «в воинские части Вооруженных Сил РФ», расположенные в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, поставляли продукты из России. После внимания СМИ в суде уточнили, что об этом говорилось «исключительно в показаниях подсудимого». В МИД Украины расценили решение суда как доказательство участия России в конфликте в Донбассе, а в Кремле заявили об «ошибке» судьи.

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