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Александр Рюмин / ТАСС

Судья Кировского районного суда в Ростове-на-Дону Леонард Шолохов в приговоре, вынесенном по делу о посредничестве во взятке, упомянул о поставках продуктов питания «в воинские части Вооруженных Сил РФ», расположенные на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Внимание на приговор, вынесенный 10 ноября, обратило .

Заместителя регионального управляющего ООО «Технология» по фамилии Забалуев признали виновным по статье о посредничестве во взятке. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии. По версии обвинения, в январе-ноябре 2019 года Забалуев передал 990 тысяч рублей от своего начальника руководителю Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа.

В приговоре упоминается, что в должностные обязанности обвиняемого входили закупка и продажа продовольствия, которое «предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР».

В документе говорится, что «поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада» один раз в две недели. Колонну формировали из более чем 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн. «В ассортимент поставляемого продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 миллионов рублей». Из текста приговора следует, что поставки проходили как минимум в 2018-2019 годах. «Радио Свободы» отмечает, что, по приблизительным подсчетам, поставки 1300 тонн продовольствия раз в две недели хватило бы для обеспечения примерно 26 тысяч человек.

Обвиняемый рассказал, что каждый водитель получал за рейс 65-80 тысяч рублей «в связи со сложностью и опасностью маршрута». На границе, по его словам, с грузовиков снимали номера госрегистрации, водители отдавали документы и «под охраной принимающей стороны следовали к месту разгрузки». Перед отправкой их проверял россиянин в звании майора, но суд установил, что этот человек не служил в армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя случившееся, сказал, что в республиках Донбасса нет российских вооруженных сил. «Ну, наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил Российской Федерации на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы Российской Федерации есть на территории Российской Федерации. Гуманитарная помощь постоянно поставляется, вы знаете об этом. Она поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой помощи. Но ни о каких поставках, тех которые вы процитировали, речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ», — заявил представитель Кремля.

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